В Финляндии призвали к дискриминации россиян в магазинах

МИД Финляндии призвал к дискриминации покупателей по национальному признаку. Дипломаты посоветовали сотрудникам торговых центров тщательно проверять документы у покупателей предметов роскоши, с тем, чтобы россияне не смогли приобрести санкционные товары. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на YLE.

Фото: Рамблер Рамблер

В МИД подчеркнули, что категорически запрещается продажа попавших под ограничительные меры товаров, в том случае, если они в дальнейшем попадут в Россию.

Дипломаты пояснили, что визуально сложно понять, куда затем направится посетитель торгового центра, в Европу или в РФ. Поэтому менеджерам бутиков, торгующих предметами роскоши, следует проверять документы покупателей. В ведомстве уточнили, что к каждому человеку должен быть индивидуальный подход.