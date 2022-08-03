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42 минуты назад

В Финляндии призвали к дискриминации россиян в магазинах

Илья Родин

МИД Финляндии призвал к дискриминации покупателей по национальному признаку. Дипломаты посоветовали сотрудникам торговых центров тщательно проверять документы у покупателей предметов роскоши, с тем, чтобы россияне не смогли приобрести санкционные товары. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на YLE.

В Финляндии призвали к дискриминации россиян в магазинах
Фото: РамблерРамблер

В МИД подчеркнули, что категорически запрещается продажа попавших под ограничительные меры товаров, в том случае, если они в дальнейшем попадут в Россию.

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Дипломаты пояснили, что визуально сложно понять, куда затем направится посетитель торгового центра, в Европу или в РФ. Поэтому менеджерам бутиков, торгующих предметами роскоши, следует проверять документы покупателей. В ведомстве уточнили, что к каждому человеку должен быть индивидуальный подход.

По данным агентства, власти Финляндии строго следят за соблюдением санкционного режима. В частности, на таможне проводится тщательный досмотр пассажиров.

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