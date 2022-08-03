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12 минут назад

CNN: Зеленский призвал Китай объединиться против России

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться с западными странами для того, чтобы выступить против России в вопросе украинского конфликта. Об этом сообщает портал CNN.

Зеленский призвал Китай объединиться против России
Фото: Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/49106567/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkUkrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/49106567/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

«Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай „присоединиться к единому миру“ и выступить против России на фоне конфликта на Украине», — сообщает портал.

По информации авторов, украинский лидер сделал это в ходе пресс-конференции со студентами во время виртуального обращения к Австралийскому национальному университету.

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«Зеленский признал, что „нейтралитет Пекина лучше“, чем если бы Китай присоединился к России. Далее он сказал, что „важно, чтобы Китай не помог России“», — отметили авторы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Позже в американских СМИ испугались того, что Россия на фоне конфликта с Украиной объединится с Китаем и Ираном в борьбе против США. В этом случае американская система не сможет выдержать противостояние, объяснили обозреватели.

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