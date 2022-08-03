Обзор иноСМИ: новый очаг конфликта в Европе и «непростительная ошибка» Киева

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС утрачивает контроль за периферией

Брюссель увлекся объединением европейских стран, но украинский кризис показал, что он не извлек уроков из противостояния на Балканах. К такому выводу пришел автор статьи для Financial Times Иван Крастев.

Журналист обратил внимание на то, что оставленные Евросоюзом на Балканах «замороженные решения» легко могут превратиться в новые очаги конфликтов. При этом, как только конфликт уходит из острой фазы «европейцы утрачивают интерес к своей периферии».

«Попытка заменить национальное строительство строительством государств-членов ЕС дала результат, обратный желаемому», - признал он.

Польский генерал указал на «непростительную ошибку» Киева

Украинским властям не стоит пытаться вкладываться в восстановление инфраструктуры Донбасса, так как там «слишком много сепаратистов и русских военных», а территории сильно разрушены. При этом Киев уже совершил одну из самых непростительных ошибок в противостоянии с Россией. Об этом заявил Fronda польский генерал Вальдемар Скшипчак.

«Для меня решение о сдаче полка «Азов»* было самой большой вопиющей ошибкой украинцев. Этого им нельзя простить, потому что в войне с Россией таких ошибок не делают», - подчеркнул он.

В ЕС заговорили о еще одном очаге конфликта

Член Европарламента от Франции Доминик Бильд обрушилась на косовские власти с критикой и предупредила об угрозе начала в Европе «второго конфликта». Ее слова приводит британское издание Daily Express.

По мнению парламентария, Приштина продолжает «придерживаться политики притеснения сербского меньшинства», что может привести к резкому обострению ситуации и спровоцировать военное противостояние.

«Это должно прекратиться — нам еще один конфликт в Европе не нужен!» - подчеркнула она.

Германии ответили три месяца до наступления газовой катастрофы

Власти Германии должна решить проблему с дефицитом газа в течение ближайших трех месяцев, чтобы избежать катастрофы этой зимой. При этом Россия продолжает сокращать поставки, отмечает агентство Bloomberg.

Издание привело данные о том, что каждый четвертый немец уже находится за чертой «энергетической нищеты». А осенью ожидается дальнейший рост цен на газ в условиях его дефицита и обрушение промышленности страны, зависящей от поставок голубого топлива. «Наша экономическая система находится под угрозой краха. Если мы не будем предусмотрительны, страна может потерять всю промышленность», - заметил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Недовольных энергополитикой Германии клеймят «друзьями Путина»

Опрос института социологических исследований Forsa показывает, что 68% жителей Германии считают проблемой номер один не украинский, а энергетический кризис, и ждут от властей его преодоления. При этом в Берлине тех, кто выступает за запуск газопровода «Северный поток – 2», тут же записывают в сторонников президента России Владимира Путина, отмечает Freie Wel.

Издание констатировало, что растет число немцев, которые выступает за отмену антироссийских санкций, и считают, что санкционное давление больше вредит Германии, чем России. Однако официальная пропаганда называет недовольных «громким меньшинством» и «друзьями Путина».