Шольц предложил отказаться от закрытия немецких АЭС

«Использование трех последних АЭС в Германии, как всем известно, имеет смысл для производства электричества, небольшой его доли. Но это могло бы иметь смысл, так как уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика. И эту ситуацию мы должны принять во внимание, наряду с другими вопросами этого стресс-теста», — пояснил глава Германии.