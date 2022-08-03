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58 минут назад

Шредер оценил идею Украины вернуть Крым

Лера Букина

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал абсурдной идею о возвращении президентом Украины Крыма военным путем. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Штерн».

Шредер оценил идею Украины вернуть Крым
Фото: ReutersReuters

«Идея о том, что президент Украины Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна. Кто всерьез верит, что российский президент может когда-либо отдать Крым?», - заявил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало отказаться от идеи вернуть Крымский полуостров, пойдя на соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что лидеру Украины также следовало перестать стремиться вступать в НАТО.

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