Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал абсурдной идею о возвращении президентом Украины Крыма военным путем. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Штерн».
«Идея о том, что президент Украины Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна. Кто всерьез верит, что российский президент может когда-либо отдать Крым?», - заявил он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало отказаться от идеи вернуть Крымский полуостров, пойдя на соглашение с президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что лидеру Украины также следовало перестать стремиться вступать в НАТО.