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1 час назад

Власти Китая пообещали лидеру Тайваня "ускоренный коллапс" и "большую катастрофу"

Газета.Ru

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что "деструктивные действия" властей Тайваня ускорят крах правления главы тайваньской администрации, передает ТАСС.

Власти Китая пообещали лидеру Тайваня "ускоренный коллапс" и "большую катастрофу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, власти острова "руководствуются узкими личными и корыстными партийными соображениями, торгуя интересами своего народа".

"Ни одному человеку, ни одной политической силе не стоит недооценивать решимость, с которой Китай будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность", — сказал он.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что американская делегация прибыла в Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержке острова. Об этом она сообщила на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Китай может использовать визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в качестве предлога для провокации.

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что США столкнутся "с серьезными последствиями" из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

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