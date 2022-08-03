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48 минут назад

Экс-генпрокурор Украины получила от Зеленского новую должность

Ura.Ru

Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова стала послом в Швейцарии. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение Венедиктовой.

Экс-генпрокурор Украины назначена на новую должность
Фото: ReutersReuters

«Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке», — сказал Кулеба в интервью Укринформ.

Ранее Венедиктову уволили с поста генпрокурора. Зеленский заявлял, что решение связано с большим количеством уголовных дел о госизмене и коллаборационизме среди правоохранителей. На ее место назначили депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина, пишет RT.

В мире,Ирина Венедиктова,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Андрей Костин,
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