Пелоси: США скоро могут заключить торговое соглашение с Тайванем

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США могут в скором времени заключить торговое соглашение с Тайванем.

Фото: AP © Taiwan Presidential Office AP © Taiwan Presidential Office

Об этом она сообщила в ходе совместной пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь.

«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причём скоро», — передаёт слова Пелоси РИА Новости.