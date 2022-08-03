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58 минут назад

Пелоси: США скоро могут заключить торговое соглашение с Тайванем

RT на русскомиещё 1

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США могут в скором времени заключить торговое соглашение с Тайванем.

Пелоси: США скоро могут заключить торговое соглашение с Тайванем
Фото: AP © Taiwan Presidential OfficeAP © Taiwan Presidential Office

Об этом она сообщила в ходе совместной пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь.

«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причём скоро», — передаёт слова Пелоси РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров связал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

В мире,Цай Инвэнь,Сергей Лавров,
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