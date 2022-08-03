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13 минут назад

Китай ввел ограничение на полеты вокруг Тайваня

Лера Букина

Авиакомпании, которые работают в Азии, должны теперь избегать полетов в районе Тайваня. С соответствующим предупреждением к ним обратились власти Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на авиаперевозчиков.

Китай ввел ограничение на полеты вокруг Тайваня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, что необходимо избегать полетов в районе вокруг Тайваня, где проводятся военные учения в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси», - подчеркивается в сообщении агентства.

Авиакомпании получили данное указание во вторник, 2 августа, поздно вечером. Сообщается о том, что шесть областей воздушного пространства обозначили как «опасные зоны». Ограничения на полеты ввели с 12.00 (7.00 мск) 4 августа до 12.00 (7.00 мск) 7 августа.

Напомним, что самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, совершил посадку в аэропорту Тайбэя во вторник вечером. Утром в среду ей удалось провести встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Она не посещала Тайвань с 1997 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о приостановке Китаем импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня, заявила, что США дестабилизируют ситуацию в мире.

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