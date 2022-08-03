Шредер вспомнил «мудрое решение» Меркель по Украине

«Членство Украины в НАТО - благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии», - сказал политик.