Шредер вспомнил «мудрое решение» Меркель по Украине

Бывший глава правительства ФРГ Ангела Меркель и занимавший в то время пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли «мудрое решение» о недопущении вступления Украины в НАТО, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Stern.
Речь идет о саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте, когда власти Германии не поддержали вступление Украины в альянс.
«Членство Украины в НАТО - благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии», - сказал политик.
Ранее Герхард Шредер заявил, что понятия НАТО и Запад потеряли свое значение, их давно пора оставить в прошлом. По его мнению, пути Евросоюза и США разошлись еще в 2003 году, когда американские военные нанесли удар по Ирану.