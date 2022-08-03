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13 минут назад

Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом «угроз»

Елена Прошина

Тайвань не отступит перед лицом угроз, в том числе военных. Такое заявление сделала глава администрации острова Цай Инвэнь в беседе со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Перед лицом «угроз»: Глава Тайваня сделала заявление после прибытия Пелоси
Фото: ReutersReuters

По ее словам, с какими бы угрозами не столкнулся Тайвань, он будет продолжаться бороться, отстаивать свой национальный суверенитет и защищать демократию.

Агентство отмечает, что встреча Цай Инвэнь и Нэнси Пелоси произошла в 10.30 по местному времени (5.30 мск).

Кроме того, глава администрации Тайваня вручила спикеру палаты представителей США «Орден Благожелательных облаков» в благодарность за действия, направленные на улучшения отношений Тайбэя и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что 2 августа Нэнси Пелоси нанесла визит в Тайбэй. Председатель КНР тут же отреагировал на это событие и предупредил администрацию президента США Джо Байдена, что они «играют с огнем» и могут «обжечься». Вашингтон заверил, что не собирается противостоять политике «одного Китая», при этом возложив ответственность за визит Пелоси на ее плечи.

Китай считает Тайвань своей провинцией и препятствует любым контактам Тайбэя с высокопоставленными чиновниками из других стран.

В мире,Цай Инвэнь,Джозеф Байден,Администрация США,
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