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26 минут назад

Пелоси раскрыла причину визита на Тайвань

Lenta.ru

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. Причину визита раскрыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает телеканал TTV.

Пелоси раскрыла причину визита на Тайвань
Фото: ReutersReuters

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — заявила Пелоси.

Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь утром в среду, 3 августа. Перед началом беседы президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков».

Перед лицом «угроз»: Глава Тайваня сделала заявление после прибытия Пелоси

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.

В мире,Цай Инвэнь,Конгресс США,
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