Тайвань призвал международное сообщество осудить военную угрозу Китая

МИД Тайваня призвал международное сообщество осудить военную угрозу со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению МИД Тайваня, своими действиями Пекин подражает КНДР, который позволяет себе запуски ракет недалеко от соседних стран. Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия КНР. МИД призвал другие государства поддержать «свободный и демократический» Тайвань.

Ранее в МИД КНР заявили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит в Китайскую Республику (Тайвань) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По сообщению Министерства иностранных дел Китая, учения направлены на противодействие провокаторам и на защиту суверенитета государства.