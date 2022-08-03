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9 часов назад

Эксперт: из-за Пелоси Китай сблизится с Россией

Свободная пресса

Вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров заявил, что после визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай пойдет на сближение с Россией.

Эксперт: из-за Пелоси Китай сблизится с Россией
Фото: ReutersReuters

«Есть основания полагать, что отношения Пекина и Вашингтона претерпели очень сильный удар, и теперь китайская сторона неизбежно пойдёт на сближение с Россией, и мы сможем рассчитывать на определенную поддержку нашей спецоперации на Украине», - заявил Винокуров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Китай повел себя мудро и не повелся на провокацию. КНР, считает эксперт, понимает, что сейчас военным путем Тайвань не вернуть, но мы можем рассчитывать на поддержку на Украине.

Ранее «СП» писала о том, что после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинет Тайвань, остров ожидает углубление масштабного кризиса.

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