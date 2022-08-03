Эксперт: из-за Пелоси Китай сблизится с Россией

Вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров заявил, что после визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай пойдет на сближение с Россией.

«Есть основания полагать, что отношения Пекина и Вашингтона претерпели очень сильный удар, и теперь китайская сторона неизбежно пойдёт на сближение с Россией, и мы сможем рассчитывать на определенную поддержку нашей спецоперации на Украине», - заявил Винокуров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Китай повел себя мудро и не повелся на провокацию. КНР, считает эксперт, понимает, что сейчас военным путем Тайвань не вернуть, но мы можем рассчитывать на поддержку на Украине.