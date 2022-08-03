Глава МИД КНР считает, что США стали "главным разрушителем мира" в Тайваньском проливе

США превратились в "главного разрушителя" мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД, члена Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.