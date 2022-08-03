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9 часов назад

Глава МИД КНР считает, что США стали "главным разрушителем мира" в Тайваньском проливе

ТАСС

США превратились в "главного разрушителя" мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД, члена Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Глава МИД КНР считает, что США стали "главным разрушителем мира" в Тайваньском проливе
Фото: ReutersReuters

"Это в очередной раз доказывает, что некоторые американские политики являются вредителями для китайско-американских отношений, а США превратились в главного разрушителя мира между двумя берегами Тайваньского пролива и региональной стабильности", - отметил он.

О независимости региона

Правительство Китая не оставит места выступающим за независимость Тайваня силам, говорится в заявлении.

"Мы не оставим пространства для внешнего вмешательства и выступающих за независимость Тайваня сил", - указал он.

Правительство определенно завершит процесс национального воссоединения с Тайванем, отмечается в заявлении.

"Тайвань является частью Китая. Реализация национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью", - сказал он. "Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации", - добавил Ван И.

Также глава МИД назвал "опасным и глупым" включение Тайваня в региональную политику США. США должны прекратить нарушать Устав ООН и разыгрывать карту Тайваня в АТР, заявил он.

Попытки сдерживать Китай с помощью вопроса Тайваня обречены на провал, отметил Ван И.

В мире,Госсовет КНР,Конгресс США,ООН,
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