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28 минут назад

Голосование по выбору премьера Великобритании отложили из-за риска взлома

Вечерняя Москваиещё 5

Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома. Об этом во вторник, 2 августа, сообщило издание The Telegraph.

Голосование по выбору премьера Великобритании отложили из-за риска взлома
Фото: UnsplashUnsplash

Британский центр правительственной связи, который отвечает за информационную защиту кабинета министров и вооруженных сил страны, предупредил, что хакеры могут изменить голоса. После этого Консервативная партия решила изменить изначальные планы, которые бы позволили ее членам менять свой выбор в процессе голосования.

Также отмечается, что бюллетени для голосования по почте еще не были отправлены. При этом помимо почтового варианта сохранилась возможность проголосовать онлайн. Но по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован сразу после того, как он проголосует, поэтому изменить принятое решение станет невозможно.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

13 июля стало известно, что бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

По итогам второго тура выборов в следующий этап прошли пять кандидатов, среди которых присутствует глава МИД Лиз Трасс. В третьем туре лидером вновь оказался Сунак.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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