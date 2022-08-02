Китай потребовал, чтобы США вывели свое ядерное оружие из Европы

Глава делегации Китая Фу Цонг на обзорной конференции ДНЯО заявил, что Вашингтону следует вывести свое атомное оружие из европейских стран. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что международная обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия проходит каждые пять лет. На нее собираются представители 191 государства, подписавшего договор.

По итогам саммита делегаты подписывают совместное заявление, в котором в очередной раз подтверждают свою приверженность основным положениям документа.

Фу Цонг подчеркнул, что Штатам необходимо не только вывести все ядерные вооружения из Европы, но и отказаться от размещения атомного оружия в остальных макрорегионах планеты.