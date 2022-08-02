США пообещали не "бряцать оружием" в ответ на меры Пекина из-за визита Пелоси на Тайвань

Соединенные Штаты не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не будут вовлекаться в "бряцанье оружием". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

"США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, Пекин "в долгосрочной перспективе" продолжит принимать ответные меры, в том числе, возможно, проводить масштабные учения.

"Я не могу привести вам точные сроки, как долго это продлится. Однако мы ожидаем, что они определенно продолжат реагировать и после окончания данного визита", - отметил Кирби.

При этом он подчеркнул, что визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не является основанием для роста напряженности в американо-китайских отношениях, и власти Соединенных Штатов не стремятся к этому.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа в рамках турне по Азии. Предположительно, она проведет видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетит законодательное собрание острова, проведет переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствует в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.