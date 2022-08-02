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52 минуты назад

"Там просто ад": Зеленский признал преимущество ВС РФ, которые уничтожают ВСУ в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал преимущество Вооруженных сил России на линии фронта в Донбассе, которая громит ВСУ, сообщает "Русская Весна".

"Там просто ад": Зеленский о боях в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своём новом видеообращении Владимир Зеленский особенно отметил тяжёлую ситуацию для военнослужащих Вооруженных сил Украины линии фронта в Донбассе.

"Мы еще не можем сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами…", — заявил он.

Военнослужащие российской армии при помощи артиллерии уничтожают позиции противника на всей линии фронта в Донбассе.

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