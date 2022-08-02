"Там просто ад": Зеленский о боях в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал преимущество Вооруженных сил России на линии фронта в Донбассе, которая громит ВСУ, сообщает "Русская Весна".
В своём новом видеообращении Владимир Зеленский особенно отметил тяжёлую ситуацию для военнослужащих Вооруженных сил Украины линии фронта в Донбассе.
"Мы еще не можем сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами…", — заявил он.
Военнослужащие российской армии при помощи артиллерии уничтожают позиции противника на всей линии фронта в Донбассе.
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