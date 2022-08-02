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52 минуты назад

Турция пригрозила Греции «упреждающими действиями»

Елена Прошина

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция готова предпринять «упреждающие действия», если Греция не выполнит требований о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание издание «Keep Talking, Greece».

Турция пригрозила Греции «упреждающими действиями»
Фото: ReutersReuters

Акар обвинил власти Греции в том, что «они что-то замышляют» и ведут агрессивную риторику в отношении Анкары.

«Разве установка оружия перед нашим носом не представляет угрозы для нашей страны? Разве это не дает права на самооборону?», – спрашивает министр.

Кроме того, Акар считает, что Греция препятствует покупке Турцией оружия и военной техники, а также портит «потенциальный позитивный климат, который может быть создан между двумя странами».

Напомним, что это не первый подобный выпад правительства Турции в сторону Греции. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Афины в нарушении Лозаннского мирного договора. Он заявил, что власти Греции ущемляют права турецкого нацменьшинства.

В мире,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,
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