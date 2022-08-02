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1 час назад

В Стамбул прибыло украинское зерно

Илья Родин

В Стамбул во вторник, 2 августа, прибыл первый сухогруз с украинским зерном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

В Стамбул прибыло украинское зерно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что груженое кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло из Одессы в понедельник утром. Встать на якорь у Босфора корабль должен был во вторник, в районе 21:00 мск.

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По данным агентства, прибытие судна состоялось по графику, оно встало на якорь в заранее отведенном для него месте.

Таможенные службы проверят сухогруз завтра утром. В ходе досмотра представители Координационного центра, о создании которого было объявлено при подписании так называемой «продуктовой сделки», осмотрят корабль, проверят все необходимые документы.

После необходимых процедур Razoni направится в Ливан. Достигнуть цели сухогруз должен будет в течение 5-6 дней.

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