Президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус. Об этом Reuters сообщил лечащий врач американского лидера.

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Он добавил, что к Байдену вновь вернулся кашель. При этом, по словам врача, президент США пребывает в хорошем настроении и чувствует себя прекрасно. Повышения температуры у Байдена не наблюдается, отметил он.