Президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус. Об этом Reuters сообщил лечащий врач американского лидера.
Он добавил, что к Байдену вновь вернулся кашель. При этом, по словам врача, президент США пребывает в хорошем настроении и чувствует себя прекрасно. Повышения температуры у Байдена не наблюдается, отметил он.
Байден заразился коронавирусом 21 июля. Никаких осложнений у него не было, болезнь протекала в легкой форме. Президент США вплоть до получения отрицательных результатов теста на COVID-19 работал в удаленном формате. Однако не прошло и недели после его выздоровления, как он снова получил положительный результат.