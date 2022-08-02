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29 минут назад

К Байдену вновь вернулся кашель

Елена Прошина

Президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус. Об этом Reuters сообщил лечащий врач американского лидера.

К Байдену вновь вернулся кашель
Фото: ReutersReuters

Он добавил, что к Байдену вновь вернулся кашель. При этом, по словам врача, президент США пребывает в хорошем настроении и чувствует себя прекрасно. Повышения температуры у Байдена не наблюдается, отметил он.

Байден заразился коронавирусом 21 июля. Никаких осложнений у него не было, болезнь протекала в легкой форме. Президент США вплоть до получения отрицательных результатов теста на COVID-19 работал в удаленном формате. Однако не прошло и недели после его выздоровления, как он снова получил положительный результат.

В мире,Джозеф Байден,
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