Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс торжественно пообещала встать на защиту президента России Владимира Путина. Она сразу же заметила свою ошибку и сообщила, что все же будет бороться против президента РФ. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что Трасс заявила о своем отношении к Владимиру Путину во время встречи с коллегами из партии тори.

После оговорки претендентка на пост премьер-министра Соединенного Королевства сообщила, что намеревается вести крайне жесткую российскую политику. Она планирует принять против Москвы дополнительные санкции.

Также Трасс рассказала, что увеличит расходы на оборону до 3% ВВП. По ее мнению, они должны соответствовать «возросшей угрозе» безопасности страны.