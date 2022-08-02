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46 минут назад

Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

Илья Родин

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс торжественно пообещала встать на защиту президента России Владимира Путина. Она сразу же заметила свою ошибку и сообщила, что все же будет бороться против президента РФ. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что Трасс заявила о своем отношении к Владимиру Путину во время встречи с коллегами из партии тори.

После оговорки претендентка на пост премьер-министра Соединенного Королевства сообщила, что намеревается вести крайне жесткую российскую политику. Она планирует принять против Москвы дополнительные санкции.

Трансляция дебатов на пост британского премьера прервалась после слов о Путине

Также Трасс рассказала, что увеличит расходы на оборону до 3% ВВП. По ее мнению, они должны соответствовать «возросшей угрозе» безопасности страны.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее высмеяла поведение коллеги, которая испуганно покинула телевизионную студию из-за внезапного резкого шума за спиной.

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