Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась и пообещала, что будет оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину.
Об этом пишет Daily Express.
«Я также продолжу поддерживать Владимира Путина!» — заявила Трасс.
Однако министр исправилась, заявив, что будет противостоять российскому лидеру, пишет РИА ФАН.
Глава британского МИД пообещала ввести «самый жесткий режим санкций» против РФ. Кроме того, Трасс заявила о намерении увеличить расходы на оборону в Соединенном Королевстве до 3% ВВП, отмечает телеканал «360».