Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась и пообещала, что будет оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет Daily Express.

«Я также продолжу поддерживать Владимира Путина!» — заявила Трасс.

Однако министр исправилась, заявив, что будет противостоять российскому лидеру, пишет РИА ФАН.