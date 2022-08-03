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47 минут назад

Трасс оговорилась и пообещала поддерживать Путина

Национальная Служба Новостейиещё 10

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась и пообещала, что будет оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет Daily Express.

«Я также продолжу поддерживать Владимира Путина!» — заявила Трасс.

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Однако министр исправилась, заявив, что будет противостоять российскому лидеру, пишет РИА ФАН.

Глава британского МИД пообещала ввести «самый жесткий режим санкций» против РФ. Кроме того, Трасс заявила о намерении увеличить расходы на оборону в Соединенном Королевстве до 3% ВВП, отмечает телеканал «360».

В мире,Видео,Владимир Путин,
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