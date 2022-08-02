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33 минуты назад

МИД Китая выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань

Илья Родин

Представители МИД Китая заявили, что Пекин выражает решительный протест из-за визита главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и осуждает его. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Пелоси прибыла на Тайвань официально. Ее самолет приземлился в аэропорту Тайбэя.

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что приезд американского дипломата на остров «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике».

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МИД КНР призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела республики. Кроме того, дипломаты посоветовали Штатам прекратить поддержку сил, выступающих за независимость островного государства.

Напомним, что дипломатический термин «политика одного Китая» означает признание того, что существует только одно китайское государство.

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