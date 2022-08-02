МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань

Представители МИД Китая заявили, что Пекин выражает решительный протест из-за визита главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и осуждает его. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Отмечается, что Пелоси прибыла на Тайвань официально. Ее самолет приземлился в аэропорту Тайбэя.

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что приезд американского дипломата на остров «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике».

МИД КНР призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела республики. Кроме того, дипломаты посоветовали Штатам прекратить поддержку сил, выступающих за независимость островного государства.