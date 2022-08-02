Мельник попросил о встрече с Шольцем ради извинений за «ливерную колбасу»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед своим отъездом запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как сообщает РИА Новости, на ней он собирается попросить прощения за оскорбительное сравнение политика с «обиженной колбасой».

Ответа на свой запрос Мельник пока не получил. При этом в интервью Bild TV он повторно подчеркнул, что выражение было неуместным и напомнил, что и ранее хотел принести извинения Шольцу.

Напомним, что весной текущего года Шольц заявлял, что не собирается посещать Киев после отказа властей Украины в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмаейру. В ответ на это Мельник раскритиковал канцлера и заявил, что тот «играет в обиженную ливерную колбасу», обыграв немецкий фразеологизм, которым называют человека, обидевшегося без достаточных причин.