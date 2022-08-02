В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Мельник попросил о встрече с Шольцем ради извинений за «ливерную колбасу»

Никита Бородкин

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед своим отъездом запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как сообщает РИА Новости, на ней он собирается попросить прощения за оскорбительное сравнение политика с «обиженной колбасой».

Ответа на свой запрос Мельник пока не получил. При этом в интервью Bild TV он повторно подчеркнул, что выражение было неуместным и напомнил, что и ранее хотел принести извинения Шольцу.

Напомним, что весной текущего года Шольц заявлял, что не собирается посещать Киев после отказа властей Украины в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмаейру. В ответ на это Мельник раскритиковал канцлера и заявил, что тот «играет в обиженную ливерную колбасу», обыграв немецкий фразеологизм, которым называют человека, обидевшегося без достаточных причин.

В июле Киев принял решение снять Мельника с поста посла Украины. Этот шаг приняли с одобрением в Германии и других странах Европы. В частности, Министр национальной обороны Мариуш Блащак назвал дипломата «полезным идиотом Кремля».

В мире,Видео,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Мариуш Блащак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители