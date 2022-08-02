В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Бербок пообещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала «неприемлемым нарушение международного права» и обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая. Об этом пишет Spiegel.

Бербок пообещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не приемлем, когда большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа - это касается, разумеется, и Китая», - подчеркнула Бербок, в ходе своей поездки в Нью-Йорк.

Сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна прилететь на Тайвань в рамках своего дипломатического турне по Юго-Восточной Азии. По данным СМИ, перед зданием парламента в Тайбэе уже расстелили красную ковровую дорожку, готовясь к встрече.

При этом Пекин крайне негативно отнесся к намерению Пелоси посетить остров, поскольку считает Тайвань своей территорией. Китайские власти пообещали жесткий ответ на визит политика. Народная освободительная армия Китая в течение последних дней ведет активные учения и стягивает все больше техники в прибрежные регионы. А США начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты. В свою очередь подконтрольные Тайваню войска перешли в состояние полной боевой готовности.

В мире,Анналена Бербок,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители