Бербок пообещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала «неприемлемым нарушение международного права» и обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая . Об этом пишет Spiegel.

«Мы не приемлем, когда большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа - это касается, разумеется, и Китая», - подчеркнула Бербок, в ходе своей поездки в Нью-Йорк.

Сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна прилететь на Тайвань в рамках своего дипломатического турне по Юго-Восточной Азии. По данным СМИ, перед зданием парламента в Тайбэе уже расстелили красную ковровую дорожку, готовясь к встрече.

При этом Пекин крайне негативно отнесся к намерению Пелоси посетить остров, поскольку считает Тайвань своей территорией. Китайские власти пообещали жесткий ответ на визит политика. Народная освободительная армия Китая в течение последних дней ведет активные учения и стягивает все больше техники в прибрежные регионы. А США начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты. В свою очередь подконтрольные Тайваню войска перешли в состояние полной боевой готовности.