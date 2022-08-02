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32 минуты назад

Зеленский уволил главного аналитика СБУ

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главного аналитика Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Безверхого, на посту его сменит Елена Яцкевич. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента республики.

«Уволить Безверхого Валентина Борисовича с должности начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины», — говорится в указе №546 от 1 августа 2022 года. Указом №547 на его место назначена Елена Яцкевич.

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Ранее Зеленский уволил со своих должностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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