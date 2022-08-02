СМИ: глава ОБСЕ прибыл на Украину

Действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинское издание «Европейская правда» сообщает РИА Новости.

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По данным издания, на странице польского председательства в соцсетях подчеркивается, что Польша намерена поддерживать помощь ОБСЕ Украине, «несмотря на препятствия со стороны России».

«Министр иностранных дел Збигнев Рау, действующий глава ОБСЕ, начал визит в Украину», - отмечается в сообщении.

Ожидается, что Збигнев Рау проведет переговоры в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также главой МИД Дмитрием Кулебой. Запланировано и посещение в ходе визита «окрестностей Киева».