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53 минуты назад

СМИ: глава ОБСЕ прибыл на Украину

Алиса Селезнёва

Действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинское издание «Европейская правда» сообщает РИА Новости.

СМИ: глава ОБСЕ прибыл на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на странице польского председательства в соцсетях подчеркивается, что Польша намерена поддерживать помощь ОБСЕ Украине, «несмотря на препятствия со стороны России».

На Украине предрекли гибель ОБСЕ

«Министр иностранных дел Збигнев Рау, действующий глава ОБСЕ, начал визит в Украину», - отмечается в сообщении.

Ожидается, что Збигнев Рау проведет переговоры в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также главой МИД Дмитрием Кулебой. Запланировано и посещение в ходе визита «окрестностей Киева».

Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация прекращает работу офиса координатора проектов на Украине. Он отметил, что не удалось достичь консенсуса по вопросу продления мандата отделения. При этом в конце марта после восьми лет работы на Украине перестала действовать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В мире,Збигнев Рау,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,ОБСЕ,
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