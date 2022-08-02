На Тайване идет подготовка бомбоубежищ на случай атаки Китая

Власти Тайваня начали готовить бомбоубежища в крупнейших городах страны на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем, пишет агентство Reuters.
Подготовка включает в себя обозначение укрытий, где люди могут спрятаться в случае ракетного удара. По задумке властей, в качестве укрытий выступают не только специализированные бункеры, но и подземные парковки, метро и цокольные уровни торговых центров.
Всего в Тайбэе насчитывается более 4600 таких объектов, в которых может разместиться около 12 млн человек, что более чем в четыре раза превышает население столицы, пишет Reuters. Жители Тайбэя также могут найти информацию о ближайшем укрытии с помощью приложения на смартфоне.
Вход в убежище отмечен желтой табличкой размером А4 с указанием максимального количества людей, которое оно может принять.
26 июля Китай пригрозил США решительными действиями в случае визита спикера Палаты представителя конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В минобороны КНР предупредили, что китайская армия примет меры, чтобы не допустить этого. Тайваньский МИД отказался комментировать военные угрозы, поступающие со стороны Китая.