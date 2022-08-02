На Тайване идет подготовка бомбоубежищ на случай атаки Китая

Власти Тайваня начали готовить бомбоубежища в крупнейших городах страны на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем, пишет агентство Reuters.

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Подготовка включает в себя обозначение укрытий, где люди могут спрятаться в случае ракетного удара. По задумке властей, в качестве укрытий выступают не только специализированные бункеры, но и подземные парковки, метро и цокольные уровни торговых центров.

Всего в Тайбэе насчитывается более 4600 таких объектов, в которых может разместиться около 12 млн человек, что более чем в четыре раза превышает население столицы, пишет Reuters. Жители Тайбэя также могут найти информацию о ближайшем укрытии с помощью приложения на смартфоне.

Вход в убежище отмечен желтой табличкой размером А4 с указанием максимального количества людей, которое оно может принять.