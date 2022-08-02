На Тайване начались протесты из-за визита Пелоси

На Тайване идут протесты против визита американских конгрессменов во главе с Ненси Пелоси. Об этом сообщает REGNUM.
Жители острова вышли на улицы городов. В руках они держат плакаты, призывающие представителей США отказаться от поездки.
В свою очередь, американцы просят Пелоси не возвращаться с Тайваня. Читатели газеты The Wall Street Journal осудили ее решение посетить остров на фоне протестов властей Китая. По их мнению, главная причина упорства спикера — эгоизм и желание упрочить собственные политические позиции.
Ранее стало известно, что аэропорт Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах. Как уточняется, это сделано для срыва визита на Тайвань Пелоси. При этом, известно, что американская делегация должна прибыть в другой аэропорт. В тексте письма говорилось, что «для недопущения визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в аэропорту заложены три взрывных устройства». Эвакуация из аэропорта не объявлялась.
Напомним, Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань уже во вторник вечером. При этом Китай выступает резко против визита конгрессменов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.