На Тайване начались протесты из-за визита Пелоси

На Тайване идут протесты против визита американских конгрессменов во главе с Ненси Пелоси. Об этом сообщает REGNUM.

Фото: Reuters Reuters

Жители острова вышли на улицы городов. В руках они держат плакаты, призывающие представителей США отказаться от поездки.

В свою очередь, американцы просят Пелоси не возвращаться с Тайваня. Читатели газеты The Wall Street Journal осудили ее решение посетить остров на фоне протестов властей Китая. По их мнению, главная причина упорства спикера — эгоизм и желание упрочить собственные политические позиции.

Ранее стало известно, что аэропорт Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах. Как уточняется, это сделано для срыва визита на Тайвань Пелоси. При этом, известно, что американская делегация должна прибыть в другой аэропорт. В тексте письма говорилось, что «для недопущения визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в аэропорту заложены три взрывных устройства». Эвакуация из аэропорта не объявлялась.