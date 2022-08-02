Письмо с угрозами взрыва: Прилет Пелоси на Тайвань попытались сорвать

Тайбэйский международный аэропорт Таоюань во вторник получил письмо по электронной почте с угрозами о трех взрывных устройствах, якобы заложенных для срыва визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщила газета "Чжунго шибао".

При этом Пелоси, по данным тайваньских СМИ, должна прилететь в другой аэропорт - Суншань.

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Администрация воздушной гавани оповестила службу безопасности, правоохранительные органы и авиационные власти. Следствие пытается установить отправителей угроз. Данных о том, что инцидент нарушил работу аэропорта, не поступало.

По данным тайваньских СМИ, делегация во главе с Пелоси планирует приземлиться в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в рамках своего азиатского тура, как ожидается, посетит Тайвань, несмотря на опасения со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного официального представителя Тайваня и официального представителя США.

По данным телеканала, в администрации выразили обеспокоенность относительно реакции КНР на подобный визит. Точное время прибытия Пелоси в Тайбэй неизвестно. Ожидается, что она останется там на ночь.

Официальный представитель США сообщил, что министерство обороны страны "круглосуточно" отслеживает действия Китая в регионе и работает над обеспечением безопасности Пелоси.

Как отмечает телеканал, мнения республиканцев и демократов в Конгрессе относительно возможного визита Пелоси на Тайвань разделились: некоторые законодатели считают, что она "сама вправе принимать решение", другие заняли "осторожную позицию относительно дипломатически щекотливой поездки".

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на материалы тайваньских СМИ, что Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа. Кроме того, 3 августа Пелоси может встретиться с главой тайбэйской администрации Цай Инвэнь, указало агентство.

Спикер Палаты представителей, по данным газет Financial Times и Politico, планировала нанести визит на остров еще в апреле, однако, получив положительный результат теста на коронавирус, отложила поездку. В июле появилась информация, что Пелоси сможет посетить Тайвань в рамках августовского азиатского турне. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского госслужащего такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о том, что если визит на остров состоится, то он не останется без последствий и Китай примет жесткие меры.

Японская версия издания Wall Street Journal утверждает, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «однозначно» состоится, однако уверенности в том, что она проведет там ночь, нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источники WSJ утверждают, что Пелоси «однозначно приедет» на Тайвань, но у них нет уверенности в том, сделает ли она остановку в Тайбэе или нет.

Ранее тайваньская газета Liberty Times заявила, что прибытие спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань ожидается во вторник в 22:20 по местному времени (17:20 мск).

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за острого недовольства Пекина ее возможным визитом на Тайвань ограничится транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя. Там она проведет встречи с местной администрацией, пишет газета South China Morning Post. В Белом доме в свою очередь не подтвердили информацию о посещении политиком острова. При этом в Вашингтоне отметили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США.

США считают, что у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова, — сообщил на брифинге представитель Белого дома.

Китайская сторона выступает категорически против возможного визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Кэфэй добавил, что в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».

В Пекине имеют зуб лично на Пелоси, которая при каждом подходящем случае раздражает руководство КНР критикой положения с правами человека и заигрываниями с китайскими диссидентами. Руководители Компартии Китая в долгу не остаются и называют Пелоси обидными прозвищами с китайской спецификой.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, хотя она и не подтверждала этих планов Белому дому. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации американского президента Джон Кирби.

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"Спикер палаты представителей США имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов", - приводит слова Кирби агентство РИА Новости.

При этом чиновник добавил, что "спикер не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань". Кроме того Кирби указал, что в США считают, что у КНР нет причин использовать визит Пелоси на остров как предлог для агрессии в отношении Тайваня.

Нынешнее обострение ситуации вокруг Тайваня связывается с возможным визитом на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в настоящий момент находится в азиатском турне. Такой визит стал бы первым для столь высокопоставленного американского госслужащего за последние 25 лет. При этом власти Китая не единожды предупреждали США о неминуемых последствиях такого визита и ответным мерах со стороны Пекина.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал последствия визита спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Это подорвет отношения между странами", - сказал он, добавив, что в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага.

Дипломат напомнил, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая, а вопрос территориальной целостности - это "красная линия", которую Пекин "никому не позволяет пересекать. "Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР", - подчеркнул постпред.

Два авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут отправиться в район Тайваньского пролива в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Об этом пишет газета «Чжунго шибао», ссылаясь на данные неназванного военного обозревателя.

По информации издания, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья, при этом неясно, движутся ли корабли к Тайваньскому проливу или будут принимать участие в военных учениях КНР.

Китайская армия проводит учения в Южно-Китайском море, также НОАК во вторник усилила боевую готовность, пишет Ura.ru. Проведение маневров связывают в возможным приездом Пелоси на Тайвань, против которого выступают в Пекине. В то же время к юго-восточным берегам Тайваня направилась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan, отмечает телеканал «360».

Китайский военный эксперт Фу Цяньшао заявил, что военная авиация КНР в качестве предупреждения может выпустить снаряды перед самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в случае ее визита на Тайвань, если другие формы предостережения не вынудят ее покинуть соответствующее воздушное пространство. Об этом пишет Global Times.

«Независимо от того, приедет Пелоси или нет, Китаю необходимо поддерживать способность регулярно вытеснять врагов из Тайваньского пролива и быть готовым к военным конфликтам, вызванным вмешательством США и Японии», — сказал в беседе с изданием другой военный эксперт из КНР Сун Чжунпин.

Ранее офицер ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Юньфэй заявил, что отправка военных самолетов для сопровождения Пелоси может предотвратить ее поездку на Тайвань и преподаст США урок.

Как сообщали тайваньские СМИ, спикер палаты представителей Соединенных Штатов может прибыть на Тайвань вечером 2 августа.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан установила власть на Тайване. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жёсткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Упрямство спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в своем желании посетить Тайвань, самостоятельность которого не признает КНР, приведет к падению мирового господства США. Статья об этом вышла в издании Global Times.

«Упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии. Это может только положить конец американской стратегии принуждения в отношении Тайваня. Китай объявит об окончании господства США в мировом порядке», — отмечается в материале.

О визите Пелоси, который якобы должен состояться 2 августа, написали иностранные СМИ. Министерство иностранных дел Тайваня никак не прокомментировало эту информацию. Однако представители КНР уже неоднократно высказались о происходящем. Так, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь считает опасным и провокационным возможный визит американской высокопоставленной чиновницы, передает телеканал 360.

Основа конфликта государств — Китай считает Тайвань своей территорией, уточняет MK.RU. Соответственно, КНР может жестко отреагировать на несогласованный визит спикера палаты представителей США. Однако Штаты убеждены в независимости и самостоятельности Тайваня.

Сегодня при определенных обстоятельствах может случиться чрезвычайное происшествие. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В качестве таких обстоятельств Климов, в частности, назвал возможную попытку США через визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань доказать, что «янки вправе летать и плыть туда, куда хотят вопреки желанию других», решение КНР любой ценой доказать миру, что остров является частью ее суверенной территории, и боевое применение силы любой из конфликтующих сторон.

Сенатор отметил, что в 20 веке были прямые столкновения Вооруженных сил КНР и США, наиболее масштабное и кровопролитное было в 1950-е годы на Корейском полуострове. Однако в то время у Пекина не было ракетно-ядерного оружия и мощного флота, а саму страну в ООН представляли «американские марионетки с Тайваня», добавил он. Сейчас у Пекина в СБ ООН право вето, а постпред КНР Чжан Цзюнь публично говорит, что возможный визит Пелоси на Тайвань «подорвет отношения между Китаем и США», заключил Климов.

Он также напомнил, что в феврале этого года Россия и КНР в совместном заявлении подтвердили взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, в документе указывается, что российская сторона признает Тайвань неотъемлемой частью Китая.

«В том же заявлении Пекин подтвердил право Москвы обеспечивать собственную безопасность в Европе. Таким образом, задуманное на Тайване, как яркий предвыборный PR-ход миссис Пелоси, может стоит Америке так дорого, как ничего ещё не стоило ей после 1945», — подчеркнул Климов.

По его словам, это понимают в Пентагоне и ЦРУ, однако «роль личности в Истории» еще никто не отменял. Ход событий вокруг Тайваня может мгновенно принять масштаб сокрушительного всемирного кризиса, в том числе и для самих Соединенных Штатов, а ВМФ и ВВС КНР и США уже находятся вокруг Тайваня, заключил Климов.