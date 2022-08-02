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36 минут назад

Китай подтвердил решимость дать жесткий ответ на визит Пелоси на Тайвань

Lenta.ru

Китай подтверждает свою решимость дать жесткий ответ в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», — сказала дипломат во время брифинга с представителями СМИ.

Визит Пелоси на Тайвань назвали началом конца гегемонии США

2 августа издание «Чжунго шибао» рассказало, что два действующих авианосца армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива в связи с возможным визитом спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй.

До этого поступила информация, что Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» французского производства на военную базу на юго-востоке острова. По сообщению издания «Чжунго шибао», Пелоси прилетит на остров вечером 2 августа в составе делегации из шести человек.

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