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1 час назад

China Times раскрыла детали визита Пелоси на Тайвань

News.ru

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань во главе делегации из шести человек. Предположительно, это произойдёт 2 августа вечером, сообщила газета China Times. Издание отмечает, что спецборт Пелоси после вылета из Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от острова, а затем с севера войдет в опознавательную зону ПВО.

China Times раскрыла детали визита Пелоси на Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предполагается, что в делегацию Пелоси войдут пять человек — члены палаты представителей от Демократической партии США.

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Однако точный маршрут Пелоси неизвестен. Также существует вариант, что она прилетит специальным бортом в аэропорт Тайбэя 2 июля между 21:00 и 22:00 по местному времени.

Ранее тайваньский информационный портал ETtoday сообщил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа поздно вечером и на следующий день посетит законодательный совет республики, проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь. При этом МИД Тайваня отказался комментировать информацию о возможном визите Пелоси.

В настоящее время Пелоси прибыла в Малайзию. Спецборт с американским политиком и её окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге.

Помимо Малайзии, маршрут азиатского турне спикера включает Сингапур, Японию и Южную Корею.

В мире,Цай Инвэнь,Демократическая партия США,Конгресс США,
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