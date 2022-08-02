В СБУ произошел раскол из-за России

Среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) произошел раскол, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в рядах российских силовых структур.

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Он сослался на источники в СБУ. По их словам, в украинском ведомстве растет напряженность и подозрительность между «старшими коллегами», сбежавшими с подконтрольных в настоящее время Россией территорий, и новым поколением силовиков Украины, которые пришли в ряды контрразведки после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Отмечается, что молодые сотрудники обвиняют своих старших товарищей в небрежном отношении к государственной тайне, халатности и провалах в агентурной работе. Кроме того, эти «проверенные» кадры лишаются доверия со стороны руководителей главка и территориальных подразделений, теряя позиции в силовом блоке Украины.