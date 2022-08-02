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48 минут назад

В СБУ произошел раскол из-за России

Елена Прошина

Среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) произошел раскол, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в рядах российских силовых структур.

В СБУ произошел раскол из-за России
Фото: ТАССТАСС

Он сослался на источники в СБУ. По их словам, в украинском ведомстве растет напряженность и подозрительность между «старшими коллегами», сбежавшими с подконтрольных в настоящее время Россией территорий, и новым поколением силовиков Украины, которые пришли в ряды контрразведки после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Отмечается, что молодые сотрудники обвиняют своих старших товарищей в небрежном отношении к государственной тайне, халатности и провалах в агентурной работе. Кроме того, эти «проверенные» кадры лишаются доверия со стороны руководителей главка и территориальных подразделений, теряя позиции в силовом блоке Украины.

Ранее глава государства Владимир Зеленский уволил своего друга и бывшего компаньона, главу СБУ Ивана Баканова. Также должности лишилась и генпрокурор Ирина Венедиктова. Президент объяснил отставку тем, что в этих ведомствах работали «изменники родины и коллаборационисты». Зеленский отметил, что более 60 работников органов прокуратуры и СБУ работают против страны.

Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Владимир Зеленский,СБУ,
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