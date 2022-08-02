Дуда рассказал о потрясении после звонка Меркель Путину

«Мы постоянно слышали, это что Nord Stream был чисто экономическим проектом, на который трудно было повлиять, – добавил Дуда. – Данный аргумент я никогда не разделял. Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия «Северному потоку – 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы».