Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Китайские власти очень внимательно отслеживают ситуацию с возможным визитом спикера Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя КНР при ООН Чжан Цзюнья.

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Дипломат выступил на пресс-конференции, посвященной председательству Китая в Совете Безопасности ООН в августе. Во время своей речи постпред заявил, что возможный визит Пелоси на остров является провокационным и опасным.

По словам Цзюнья, Тайвань есть неотъемлемая часть территории Китая, а принцип «одного Китая» является красной линией в отношениях Пекина с другими странами, пересекать которую КНР никому не позволит.

Также дипломат отметил, что Китай сделает все для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.