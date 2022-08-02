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49 минут назад

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Елена Прошина

Китайские власти очень внимательно отслеживают ситуацию с возможным визитом спикера Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя КНР при ООН Чжан Цзюнья.

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Фото: ReutersReuters

Дипломат выступил на пресс-конференции, посвященной председательству Китая в Совете Безопасности ООН в августе. Во время своей речи постпред заявил, что возможный визит Пелоси на остров является провокационным и опасным.

По словам Цзюнья, Тайвань есть неотъемлемая часть территории Китая, а принцип «одного Китая» является красной линией в отношениях Пекина с другими странами, пересекать которую КНР никому не позволит.

Также дипломат отметил, что Китай сделает все для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В августе Пелоси запланировала турне по странам Азии с посещением нескольких стран. В СМИ появилась информация о том, что спикера Конгресса планирует посетить Тайвань. Незадолго до начала турне состоялся разговор американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

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