Байдена призвали «элегантно» уйти в отставку

Глава Белого дома Джо Байден должен уйти в отставку из-за того, что Соединенные Штаты под его руководством оказались в тяжелой ситуации, сообщает New York Post со ссылкой на экс-главу городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайна.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, американский президент достойно служил своей стране шесть десятилетий. А теперь он должен оказать США последнюю услугу – «элегантно уйти в отставку», с тем чтобы помочь привести к власти новое поколение демократов.

Речь идет о случае, если Байден признает себя «переходным лидером» и добровольно уйдет с поста главы государства еще до начала промежуточных выборов, которые назначены на предстоящую осень. Как считает Стайн, действующий президент не сделал того, для чего его избрали.