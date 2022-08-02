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1 час назад

Байдена призвали «элегантно» уйти в отставку

Елена Прошина

Глава Белого дома Джо Байден должен уйти в отставку из-за того, что Соединенные Штаты под его руководством оказались в тяжелой ситуации, сообщает New York Post со ссылкой на экс-главу городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайна.

Байдена призвали «элегантно» уйти в отставку
Фото: ReutersReuters

По его словам, американский президент достойно служил своей стране шесть десятилетий. А теперь он должен оказать США последнюю услугу – «элегантно уйти в отставку», с тем чтобы помочь привести к власти новое поколение демократов.

Речь идет о случае, если Байден признает себя «переходным лидером» и добровольно уйдет с поста главы государства еще до начала промежуточных выборов, которые назначены на предстоящую осень. Как считает Стайн, действующий президент не сделал того, для чего его избрали.

Отмечается, что Белый дом столкнулся с рекордно низкими рейтингами одобрения американской администрации, провальной внутренней и внешней политикой. Кроме того, американские граждане опасаются за умственное и физическое здоровье действующего лидера США. Бывший глава городского совета считает, что Байден на протяжении всего своего пребывания на посту показал, что он не готов эффективно руководить как дома, так и за рубежом.

В мире,Джозеф Байден,
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