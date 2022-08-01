США отказались обсуждать контрпредложение России по обмену заключенными

США получили от России встречное предложение относительно обмена заключенными. Однакол Белый дом не считает предложенный вариант серьезным и не станет вести по нему переговоры. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости.

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Нам было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали, — сказала Жан-Пьер.

Как сообщают местные СМИ, США готовы отдать гражданина России Виктора Бута в обмен на находящихся в заключении в РФ американских подданных Бриттни Грайнер и Пола Уилана. При этом российская сторона якобы потребовала передать ещё одного россиянина.

По словам Жан-Пьер, Штаты заинтересованы в «добросовестном» диалоге с Россией для скорейшего вызволения двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Грайнер, которую в России судят за контрабанду наркотиков, а также Пола Уилана, отбываюзего многолетний срок по обвинению в шпионаже.