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16 минут назад

США отказались обсуждать контрпредложение России по обмену заключенными

News.ru

США получили от России встречное предложение относительно обмена заключенными. Однакол Белый дом не считает предложенный вариант серьезным и не станет вести по нему переговоры. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости.

США отказались обсуждать контрпредложение России по обмену заключенными
Фото: ТАССТАСС

Нам было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали, — сказала Жан-Пьер.

Как сообщают местные СМИ, США готовы отдать гражданина России Виктора Бута в обмен на находящихся в заключении в РФ американских подданных Бриттни Грайнер и Пола Уилана. При этом российская сторона якобы потребовала передать ещё одного россиянина.

По словам Жан-Пьер, Штаты заинтересованы в «добросовестном» диалоге с Россией для скорейшего вызволения двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Грайнер, которую в России судят за контрабанду наркотиков, а также Пола Уилана, отбываюзего многолетний срок по обвинению в шпионаже.

Россиянин Виктор бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осужден за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

В мире,Пол Уилан,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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