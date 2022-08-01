Белый дом прокомментировал возможный визит Пелоси на Тайвань

Белый дом сделал ряд заявлений по международной повестке. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Тайваня. В частности, сообщается, что глава Конгресса США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань.

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В администрации президента США подчеркнули, что спикер палаты представителей имеет полное право посетить Тайвань, точно так же, как и другие законодатели.

Кроме того, в Вашингтоне не исключают военных провокаций со стороны Пекина. Они могут иметь соответствующие последствия, но, по словам представителя администрации, «никому не удастся ни спровоцировать, ни запугать США».

В Белом доме пояснили также, что Нэнси Пелоси не подтвердила свои планы в отношении посещения Тайваня. Возможно, визит не состоится. А даже если и состоится, его не следует использовать в качестве причины для конфликта.

Эксперты уточнили, что есть несколько вариантов дальнейшего развития ситуации. В частности, самолет американской делегации может использовать аэропорт на Тайване для транзитной остановки. За те часы, которые будут потрачены на подготовку судна к дальнейшему перелету, Нэнси Пелоси может провести переговоры с руководством острова, сообщает South China Morning Post.