Трамп встретился с премьером Венгрии

Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом говорится в заявлении бывшего американского лидера, распространенном во вторник.

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"Отлично провел время со своим другом премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Мы обсудили много интересных тем: мало кто знает столько же о том, что происходит сегодня", - отметил бывший глава Белого дома. "Мы также отпраздновали его [Орбана] замечательную победу на выборах в апреле", - добавил Трамп. Как поясняет газета Washington Examiner, встреча состоялась в гольф-клубе Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

На парламентских выборах 3 апреля возглавляемая Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" одержала убедительную победу, завоевав в Государственном собрании (однопалатный парламент) вместе с христианскими демократами, своими младшими партнерами, 135 из 199 мест. В мае Госсобрание переизбрало Орбана на пост премьер-министра еще на четыре года. Он возглавлял правительство Венгрии в 1998-2002 годах, а затем с 2010-го по настоящее время.

Трамп ранее неоднократно выступал в поддержку Орбана на парламентских выборах. Премьер Венгрии со своей стороны также открыто высказывался в поддержку республиканца Трампа во время предвыборной кампании в США в 2020 году, а позже попал из-за этого в немилость к победившему на президентских выборах демократу Джо Байдену. В конце минувшего года Орбан оказался единственным из лидеров стран Евросоюза, который не был приглашен нынешней американской администрацией участвовать в саммите в поддержку демократии.