Армения подала иск против Азербайджана в ЕСПЧ

Армения подала иск в Европейский суд по правам человека против действий Азербайджана в селах Парух и Храморт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Армении по международным юридическим вопросам Егише Киракосяна.

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«27 июля Армения представила в ЕСПЧ новую межгосударственную жалобу против Азербайджана. Среди прочего иск касается агрессии, предпринятой Азербайджаном против гражданского населения сел Храморт и Парух Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — «Газета.Ru») в 2022 году», — сказано в заявлении.

Также в иске сказано про действия Вооруженных сил Азербайджана против жителей Нагорного Карабаха, которые были совершены в 2021–2022 годах

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. 9 ноября 2020 года при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня, в результате которого Азербайджан сохранил территориальные приобретения в Нагорном Карабахе.

Ранее Азербайджан обвинял армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии.