Лавров счел визит Пелоси на Тайвань демонстрацией США своей безнаказанности

Министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко осудили визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Бывший президент США Дональд Трамп счел поступок соотечественницы проявлением сумасшествия. Сама Пелоси считает, что своим визитом «ясно дает понять», что Соединенные Штаты не откажутся от поддержки острова.

"Что хочу, то и ворочу"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы, что поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань США демонстрируют всему миру свою "безнаказанность и вседозволенность".

"То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает - это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу", - сказал Лавров.

Он отметил, что "иного резона" для создания такого "раздражителя практически на ровном месте" он не видит. Глава МИД России добавил, что Соединенные Штаты "прекрасно знали", что именно значит визит спикера Палаты представителей для Китая.

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, что провокации США стали "безумными и безудержными". Она считает, что визитом Пелоси на Тайвань Штаты пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем.

"Они хотят внести якобы новизну, которая бы обновила повестку. Конечно, им это отчасти удалось, потому что все Соединенные Штаты следили за тем, что происходит и чем это все закончится. Двое суток граждане США и люди, которые там работают и живут, писали, задавали вопросы: а что будет? Они понимали, что ситуация может иметь абсолютно драматические последствия", - сказала она.

Накануне на сайте МИД РФ было опубликовано заявление, в котором говорится, что Россия рассматривает визит Пелоси на Тайвань как "явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР".

"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе. Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", - говорится в сообщении.

Бывший президент США Дональд Трамп тоже раскритиковал поездку Пелоси на Тайвань на своей странице в соцсети Truth Social.

"Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? От нее всегда одни проблемы. Все, что она делает, не приводит ни к чему хорошему", - написал он.

"Большая шумиха"

Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина. В среду утром она встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Спикер Палаты представителей США сказала, что приехала на остров, чтобы "ясно дать понять", что Соединенные Штаты "не откажутся от приверженности Тайваню" и "очень гордятся прочной дружбой" с жителями региона.

Позже, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Пелоси уточнила, что США "поддерживают статус-кво" в контексте острова.

"Мы не хотим, чтобы с Тайванем что-либо случилось в результате применения силы", - отметила она, добавив, что "солидарность" США с островом "сейчас важнее, чем когда-либо".

Комментируя "большую шумиху" вокруг своей поездки, Пелоси предположила, что она связана с ее должностью.

"Важно отметить, что члены конгресса совершали поездки в начале этого года. Приезжал господин Менендес из Комитета по международным отношениям. Особой шумихи тогда не было. Некоторые сенаторы совершали и планировали поездки. Полагаю, они подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или оправданием, потому что они ничего не сказали, когда приезжали те мужчины", - заявила она.

Реакция Китая

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Китай обязательно ответит жесткими санкциями на визит Пелоси на Тайвань.

"Пекин сделал Вашингтону несколько серьезных представлений по этому поводу. Пелоси подобным образом не отстаивает демократию, а прибегает к провокациям, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая", - сказала она на брифинге.

В свою очередь официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что действия правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня и ее попытки под прикрытием иностранных политических сил обособить остров от материкового Китая ускорят крах правления главы тайваньской администрации Цай Инвэнь и ввергнут регион в состояние кризиса.

"Мы предупреждаем Цай Инвэнь и ДПП, что их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил в итоге ускорят коллапс нынешнего руководства острова, а также ввергнут данный регион в состояние большой катастрофы", - говорится в заявлении чиновника.

Накануне вечером власти КНР объявили о начале серии военных учений по всему своему побережью, а также в нескольких районах вокруг Тайваня. Силы ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая с 4 по 7 августа проведут боевые стрельбы в шести акваториях вокруг Тайваня. При этом три из шести обозначенных зоны учений накладываются на акватории, которые администрация острова считает своими территориальными водами.

Один из таких районов оказался менее чем в 20 км от Гаосюна - крупнейшего порта острова, расположенного на юго-западном побережье. Пекин также предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов в районе Тайваня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на авиаперевозчиков.

"Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, что необходимо избегать полетов в районе вокруг Тайваня, где проводятся военные учения в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси", - говорится в статье.

Ограничения на полеты будут действовать с 12.00 (7.00 мск) 4 августа до 12.00 (7.00 мск) 7 августа. В среду тайваньский информационный ресурс "Чжунши синьвэньван" сообщил, что Тайбэйский аэропорт Таоюань планирует отменить в четверг до 40 рейсов на прилет и на вылет в связи с началом масштабных военных учений КНР.

Согласно информации источников агентства, эти учения перекроют международные маршруты, которые проходят через Тайвань, и серьезно повлияют на воздушное сообщение острова. При этом восточная зона боевого командования КНР еще с вечера вторника проводит стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе.