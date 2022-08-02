МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси

В МИД Тайваня подтвердили информацию о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа. Об этом сообщает издание «Чжунши синьвэньван» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что Пелоси прибудет на остров около 10 часов вечера по местному времени (17:00 мск). Официально президентский дворец и министерство Тайваня по-прежнему воздерживаются от комментариев. При этом визит американского политика также подтвердил и член парламента от партии Гоминьдан Уильям Цзэн.

Тайваньские СМИ поделились программой визита Пелоси

По информации местных СМИ, Пелоси остановится в отеле Grand Hyatt в Тайбэе: для ее делегации забронировано 48 номеров. На следующее утро после прилета она посетит тайваньский парламент — Законодательный юань. В 8:50 по местному времени делегация Конгресса США встретится со спикером законодательного собрания Тайваня Ю Си-куном. На мероприятие также приглашены лидеры фракций правящей и оппозиционной партий Тайваня.

В тот же день пройдет встреча Пелоси с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. При этом по информации телеканала TVBS, у американского политика запланирован обед с Цай, после чего она посетит Национальный музей прав человека, посвященный памяти жертв «Белого террора» — преследования оппозиции в годы правления Гоминьдана.

Пелоси станет первым спикером палаты представителей США, посетившим Тайвань за последние 25 лет

Визит Пелоси, как ожидается, продлится до 17:00 по местному времени, после чего американский политик отправится в Южную Корею.

Спецборт Пелоси повернул в сторону Тайваня

Спецборт c позывным SPAR19, на котором ранее совершала перелеты Пелоси по Азии и который несколькими часами ранее вылетел из Малайзии, изменил курс следования и повернул на север, в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса FlightRadar24.

Вскоре после изменения курса самолета на время возникли проблемы с доступом к сайту FlightRadar24. Владельцы ресурса сообщили, что ресурс подвергается хакерским атакам.

Находится ли Пелоси на борту этого самолета, неизвестно. Ранее сообщалось, что американский политик может вылететь на Тайвань другим спецбортом (позывной SPAR20), который ранее прилетел в Куала-Лумпур из Японии.

Китай перебросил военную технику к Тайваньскому заливу

Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, жестко осудил намерения Пелоси посетить остров. В подобном жесте Пекин видит потворство тайваньскому сепаратизму, несмотря на то, что на протяжении последних месяцев Вашингтон неоднократно подчеркивал свою приверженность принципу «одного Китая».

В преддверии визита Пелоси Китай активизировал военную деятельность в прибрежных зонах. Китайская народно-освободительная армия (НОАК) последние дни вела переброску вооружения в провинцию Фуцзянь, отделенную от Тайваня проливам, а утром 2 августа в сети появились ролики с военной техникой на местных пляжах. В провинции были замечены пусковые установки для китайских баллистических ракет меньшей дальности DF-16. Ракета способна нести до трех боеголовок, включая ядерные, а ее дальность достигает 800-1000 километров. Расстояние между Фучжоу, административным центром провинции Фудзянь, и Тайбэем составляет 257 километров.

Одновременно в регионе проводятся военные учения, в которых задействованы все роды войск. Из-за маневров было перенесено свыше 50 рейсов в Фуцзянь. После изменения курса следования спецборта SPAR19 китайские истребители пролетели над условной разграничительной линией в Тайваньском заливе, которая отделяет материковую часть Китая от острова Тайвань.

Опасаясь жесткой реакции Пекина на визит Пелоси, власти Тайваня подготовили столичные бомбоубежища и провели масштабные учения по эвакуации с улиц