В Узбекистане восстановят доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Доступ к заблокированным на территории Узбекистана Facebook, Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter, "ВКонтакте" и "Одноклассники" будет восстановлен. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проинформирован об односторонних, не до конца продуманных действиях "Узкомназорат" (госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций - прим. ТАСС). Думаю, что в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - написал Асадов в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что летом прошлого года доступ к большинству социальных сетей был ограничен, из-за нарушения закона "О персональных данных". Согласно этому закону, все иностранные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.
Пока не сообщается, выполнили социальные сети требование законодательства.