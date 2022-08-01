В Узбекистане восстановят доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассники"

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проинформирован об односторонних, не до конца продуманных действиях "Узкомназорат" (госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций - прим. ТАСС). Думаю, что в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - написал Асадов в социальных сетях.