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1 час назад

«Пощечина для США»: эксперт о возможном задержании Пелоси властями КНР

News.ru

Существует вероятность, что при попытке сесть на Тайване, самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси могут насильно «посадить» в Китае ВВС КНР, что будет «пощечиной» для Вашингтона и вызовет угрозу ядерной войны, заявил NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

Звучит мнение, что Пелоси планирует воспользоваться ситуацией с якобы технической неисправностью на ее борте и приземлиться-таки на Тайвань. В этом случае Китай может предпринять попытку посадить ее самолет на своей территории, с помощью боевой авиации, что в случае успеха станет самой большой пощечиной США со времен Вьетнама, — заявил Сивков.

Он добавил, что вся эта ситуация очень сильно повышает риск ядерного столкновения ведущих стран в мире. По словам эксперта, американцы сейчас, очевидно, будут планировать большую войну в Тихом океане и Баренцевом море, в меньшей степени в Балтике. Также они могут попробовать развязать и континентальную войну.

Но скорее всего на это они не пойдут, а вот локально «гадить» будут абсолютно точно. Так, что тут многое зависит от воли и позиции военно-политического руководства Китая и в меньшей степени Москвы, как возможного союзника Пекина в этом противостоянии, — резюмировал Сивков.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова.

В мире,Видео,Константин Сивков,Рональд Рейган,
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