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30 минут назад

Байден: США готовы обсуждать с РФ новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3

ТАССиещё 15

США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением
Фото: ReutersReuters

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями", - говорится в заявлении.

США считают, что обсуждение новой системы по контролю за вооружениями должно проходить при участии Китая.

"Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член ядерной пятерки за участие в переговорах" по разработке новой системы контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, говорится в заявлении Байдена.

В мире,Армия,Джозеф Байден,ООН,
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