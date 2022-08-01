В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
54 минуты назад

CNN: Пелоси намерена посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена

Газета.Ruиещё 5

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц администрации президента США Джо Байдена, которые обеспокоены реакцией Китая на ее визит. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника из Тайваня и официального представителя США.

По словам тайваньского чиновника, ожидается, что Пелоси останется на Тайване на ночь. При этом пока неизвестно, когда именно спикер приземлится в Тайбэе, отмечает телеканал.

Как добавил официальный представитель США, Пентагон работает круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.

Ранее газета China Times писала, что Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

26 июля Китай пригрозил США решительными действиями в случае визита Пелоси на Тайвань. Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявлял, что если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не откажется от своего визита, китайская армия примет меры для его недопущения.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Администрация США,Пентагон,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители