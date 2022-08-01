Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц администрации президента США Джо Байдена, которые обеспокоены реакцией Китая на ее визит. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника из Тайваня и официального представителя США.

По словам тайваньского чиновника, ожидается, что Пелоси останется на Тайване на ночь. При этом пока неизвестно, когда именно спикер приземлится в Тайбэе, отмечает телеканал.

Как добавил официальный представитель США, Пентагон работает круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.

Ранее газета China Times писала, что Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.