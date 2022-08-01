Китай сделал последнее предупреждение в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Если визит спикера американской палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки», пишет Reuters.

Последнее предупреждение в связи с визитом американского политика было сделано в ходе брифинга МИД Китая. Официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь подчеркнул, что из-за статуса Пелоси как третьего по значимости человека в американском правительстве ее визит на Тайвань приведет к «вопиющим последствиям».

Ранее с подобными заявлениями выступал официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями.