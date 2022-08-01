У Киева появилась еще одна претензия к Москве

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко выдвинул требования к России. Так, по его словам, российская сторона обязана вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига.нет».
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», - подчеркнул Пристайко.
По его словам, власти РФ взяли на себя всю задолженность СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. Пристайко подчеркнул, что украинская сторона одобрила такой шаг, но документация не была ратифицирована.
Ранее сообщалось, что на Украине был принят закон, который позволяет приватизировать крупные государственные предприятия. Примечательно то, что процедура будет максимально упрощенной.