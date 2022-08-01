У Киева появилась еще одна претензия к Москве

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1 час назад

Украина потребовала от РФ вернуть треть оставшегося зарубежного имущества СССР

Лера Букина

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко выдвинул требования к России. Так, по его словам, российская сторона обязана вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига.нет».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», - подчеркнул Пристайко.

По его словам, власти РФ взяли на себя всю задолженность СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. Пристайко подчеркнул, что украинская сторона одобрила такой шаг, но документация не была ратифицирована.

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Ранее сообщалось, что на Украине был принят закон, который позволяет приватизировать крупные государственные предприятия. Примечательно то, что процедура будет максимально упрощенной.

В мире,Вадим Пристайко,
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