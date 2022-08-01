У Киева появилась еще одна претензия к Москве

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко выдвинул требования к России. Так, по его словам, российская сторона обязана вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига.нет».

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«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», - подчеркнул Пристайко.

По его словам, власти РФ взяли на себя всю задолженность СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. Пристайко подчеркнул, что украинская сторона одобрила такой шаг, но документация не была ратифицирована.